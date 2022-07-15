حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي يعودون إلى أرض الوطن

المصدر: دبي - البيان

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وصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي إلى أرض الوطن، عبر مطار دبي الدولي قادمة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أداء فريضة الحج وسط فرحة عارمة واستقبال حافل من أهالي الحجاج والجهات المنظمة في مطار دبي الدولي، وكان في مقدمة استقبال البعثة حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبطي الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالدائرة. وتقدم الشيباني بالتهنئة لجميع حجاج دبي بالعودة المباركة بمناسبة أداء فريضة الحج متوجهاً بالدعاء إلى الله بأن يتقبل من الجميع حجهم ويجعله حجاً مبروراً، كما تقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة بالدولة، مشيداً بالرعاية المميزة لحجاج الدولة لتأدية مناسك الحج بكل سهولة ويسر، كما تقدم بالشكر الجزيل لجميع الجهات العاملة في مطار دبي الدولي، ومؤسسة مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجمارك دبي على حسن الحفاوة والاستقبال للحجاج.

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