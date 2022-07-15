241,098 فحصاً لـ«كورونا» بالإمارات في 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي- وام)

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‌‎تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 241,098 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,500 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 969,097 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة على 2,325 حالة.

فيما أعلنت الوزارة شفاء 1,541 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 949,218 حالة.

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