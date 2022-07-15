متحف شرطة دبي يستقبل طلبة «صيفنا مرح وسعادة»

المصدر: (دبي- البيان)

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استقبل العقيد الدكتور جاسم محمد حسن، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للموارد البشرية، أمين سر مجلس الموارد البشرية، الطلبة المشاركين في فعاليات صيفنا مرح وسعادة في متحف شرطة دبي، وذلك لاطلاعهم على تاريخ شرطة دبي منذ تأسيسها في العام 1956، ليروي قصة تطور ومجد وعزة ترسخت على مدى العقود الماضية، حتى غدت صرحاً شامخاً شاهداً على قوة شرطية مهيبة حققت إنجازات أمنية ومجتمعية عظيمة.

وأشاد العقيد الدكتور جاسم محمد بأهداف فعاليات صيفنا مرح وسعادة التي تنظمها مبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع مجالس الموارد البشرية والسعادة والإيجابية وأصحاب الهمم، وأن هذه الزيارة تبرز دور مؤسسة شُرطية مهمة لها تاريخ حافل بالعطاء في خدمة الوطن، حيث تمكنوا من الاطلاع على محتويات متحف شرطة دبي ومقتنياته التي توثق تاريخ المؤسسة العريق، وأبرز الابتكارات في العمل الشرطي.

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