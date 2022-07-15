جمعية الصحفيين تضيف فئتين جديدتين لعضويتها

المصدر: دبي - البيان

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أضافت جمعية الصحفيين الإماراتية فئتين جديدتين لعضويتها هما «العضوية التقديرية» لقدامى الصحفيين والإعلاميين في الدولة و«العضوية التشجيعية» لطلاب تخصص الصحافة في كليات الإعلام، بعد أن وافقت وزارة تنمية المجتمع على المقترح الذي تقدمت به الجمعية مؤخراً.

وتتضمن العضويتان الجديدتان إضافة شرائح جديدة لمنتسبي جمعية الصحفيين الإماراتية لاسيما للطلبة من الذين يدرسون تخصص الصحافة والإعلام الرقمي الحديث من المواطنين إضافة إلى الصحفيين المحترفين ذوي الخبرات الممتدة لسنوات طويلة.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية قد وافقت في الاجتماع الذي انعقد في أبريل الماضي على عدد من التعديلات على النظام الأساسي لجمعية الصحفيين بشأن الانضمام للعضوية، ورفعت طلباً بهذا الخصوص إلى وزارة تنمية المجتمع للموافقة على إضافة الفئتين الجديدتين على النظام الأساسي.

وتُخصص العضوية التقديرية للأعضاء المنتسبين القدامى ممن تركوا المهنة أو غادروا عملهم في المؤسسات الصحفية والإخبارية، أو تقاعدوا أو انتقلوا إلى العمل في مجالات أخرى بعد فترة عمل لا تقل عن 15 سنة متتالية في المهنة، بشرط أن يكونوا من المنتظمين بتجديد العضوية والمتفاعلين مع أنشطة الجمعية. أما العضوية التشجيعية، فسيتم منحها للطلبة المواطنين الذين يدرسون في جامعات الدولة في تخصصات مرتبطة بمهنة الصحافة، حيث يحق لهم الاستفادة من خدمات الجمعية دون رسوم، على أن تجدد العضوية سنوياً طيلة دراسة الطالب في الجامعة.

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