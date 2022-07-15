«النقاط المرورية» دورة بلغة الإشارة لأصحاب الهمم

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أطلقت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي أول دورة من نوعها على مستوى الدولة في برنامج النقاط المرورية لأصحاب الهمم وبلغة الإشارة للصم وضعاف السمع، بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات وجمعية الإمارات للصم والمعنية بتقديم خدمات مجتمعية لفئة الصم في الإمارات، وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأوضح العقيد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أن الدورة تأتي ضمن مبادرات شرطة أبوظبي في دعم توجهات الحكومة وبالمواءمة مع استراتيجية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي بالتركيز على توعية فئة الصم بثقافة النقاط المرورية، والاهتمام بسلوكيات السائق الإيجابي. (

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