1063 بلاغاً لـ«عمليات» هيئة الدفاع المدني خلال عطلة العيد

المصدر: (أبوظبي-وام)

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تعامل مركز العمليات الرئيسي في هيئة أبوظبي للدفاع المدني مع 1063 بلاغاً بالتعاون مع مركز القيادة والتحكم في شرطة أبوظبي وذلك في عطلة عيد الأضحى المبارك على مستوى إمارة أبوظبي (أبوظبي - العين - الظفرة).

وقال المقدم عيسى المرزوقي مدير إدارة العمليات في الهيئة إنه تم استقبال 984 بلاغاً لطلب الإسعاف و 64 بلاغاً لطلب الإطفاء و15 بلاغاً لطلب الإنقاذ وتم اتخاذ الإجراءات العملية في التعامل مع البلاغات وفق آلية عمل دقيقة ومتطورة.. لافتاً إلى أن مركز العمليات الرئيسي في الهيئة على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى موقع الحوادث في أسرع وقت. وأشار إلى أن الهيئة وفرت أفضل وأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة تحت إشراف كوادر وطنية مؤهلة وعلى درجة عالية من الحرفية للتعامل مع مختلف البلاغات وتنسيق آلية التواصل مع الفرق المشاركة بما يعزز سرعة الاستجابة في تعزيز الجهود الوقائية لأفراد المجتمع وذلك ضمن استراتيجية الهيئة في تقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

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