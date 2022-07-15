سيف الشامسي يتفقد مركز شرطة الغرب الشامل

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، مركز شرطة الغرب الشامل، وذلك ضمن تطبيق منظومة التفتيش السنوي للإدارات ومراكز الشرطة الشاملة، للوقوف على خطط سير العمل.

رافقه خلال الجولة العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد يوسف بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم سامح الحليان نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم سالم الزعابي رئيس مركز شرطة الغرب الشامل، ومديرو الأفرع بالمركز، وعدد من ضباط الاستراتيجية.

بدأ اصللواء الشامسي جولته التفقدية بالاطلاع على الخدمات الشرطية التي يقدمها المركز للمتعاملين، لا سيما الخدمات الذكية التي تواكب تطورات القيادة في مجالاتها الأمنية المختلفة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقديم أفضل الخدمات للجمهور وفق معايير الجودة والكفاءة والفعالية.

كما تفقد مكاتب أفرع المركز المختلفة، والتعرف ميدانياً على الاحتياجات والمتطلبات التي تدعم الجاهزية في أداء المهام المختلفة، مطلعاً على إنجازات المركز والمبادرات التي قام بتنفيذها خلال العام الماضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز