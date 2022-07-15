تعاون بين «وطني اﻹمارات» وجمعية الإمارات لسفينة شباب العالم

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت مؤسسة وطني الإمارات اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الإمارات لسفينة شباب العالم ويمثلها عفراء بن هندي العليلي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والتي وقعت الاتفاقية مع ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وتأتي تلك الاتفاقية حرصاً من الطرفين على اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ دعم الشباب وتعزيز قدراتهم، بالإضافة إلى ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ هدفا منهما في تعزيز ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﺪم ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ والوطنية بما يعود باﻟﻔﺎﺋﺪة على المجتمع.‏

الهوية الوطنية

وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بالتعاون في مجالات عدة ﻛﺎﻟﺘﻄﻮع، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮﻻء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ، ودﻋﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺪى ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰز اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت وآﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي أن مؤسسة وطني الإمارات تسعى دائماً لتحقيق أهدافها من خلال تلك الشراكات المهمة من غرس مفاهيم الولاء والانتماء وتعزيز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﺮص واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ، بالإضافة إلى تعزيز وتنمية قدرات الشباب الإماراتي عبر البرامج التخصصية التي تنفذها مؤسسة وطني الإمارات عبر مبادراتها المختلفة في مجالات عدة إعلامية كانت أو وطنية أو تطوعية.

وأشار إلى أن التعاون مع جمعية الإمارات لسفينة شباب العالم يعتبر من الخطوات الفاعلة التي ستسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لشباب الإمارات.

تبادل خبرات

قالت عفراء بن هندي العليلي: « الاتفاقية تأتي لتحقيق الأهداف والرؤى لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع مؤسسة وطني الإمارات، والمساهمة في إعداد الورش التدريبية لتنشئة جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية والعالمية».

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