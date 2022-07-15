6.5 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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قدم قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، مساعدات مالية مقطوعة وعينية بقيمة 6 ملايين و570 ألفاً و339 درهماً للنزلاء والنزيلات خلال النصف الأول من العام الجاري. وتنوعت المساعدات بين كفالة نزيل، ورواتب أسر، واستخراج شهادة ميلاد، وتذاكر سفر، ووثيقة سفر، ومستلزمات نظافة شخصية، وعلاج، وتوفير مستلزمات أطفال النزيلات، ومبادرة العودة للمدارس، والمير الرمضاني، وكسوة العيد، وعيدية أطفال النزلاء.

إضافة إلى الدية الشرعية. ونوه العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة، بالدور البارز الذي يقوم به فريق قسم الرعاية الإنسانية بالتعاون مع الشركاء في تقديم العديد من المساعدات الإنسانية والخيرية للنزلاء وذويهم، لتيسير حياة النزلاء وفك كربهم بالتعاون مع فاعلي الخير في المجتمع والمؤسسات والجمعيات الخيرية، مؤكداً أن هذه الجهود المثمرة للقسم في مساعدة النزلاء على مدار العام، تمثل انعكاساً جلياً لتكاتف وترابط أفراد المجتمع ومؤسساته لمنح المُخطئين فرصة ثانية للبدء من جديد، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها. وأوضح أن الهدف في المؤسسات العقابية ليس معاقبة النزيل بحد ذاته، وإنما تأهيله وإصلاحه وتغيير نهجه في الحياة نحو الأفضل.

لافتاً إلى أن هذا العام ركزت إصلاحية دبي جهودها على توفير تذاكر سفر للنزلاء بالتعاون مع شركائها، واستهداف الفئة التي انتهت فترة محكوميتها، للمسارعة في لم شملها بأسرها، مؤكداً حرص شرطة دبي على تفعيل دور الشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وذلك من خلال تجسيد التلاحم المجتمعي والتعاون القائم والمستمر مع المؤسسات الخاصة والجهات الخيرية والإنسانية وفاعلي الخير، لمد يد العون لمساعدة النزلاء المعسرين ممن ضاقت بهم السبل.

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