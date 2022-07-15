انطلاق «أبطال شرطة الغد» لتعزيز المهارات الإيجابية

المصدر: أبوظبي- البيان

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انطلقت بميادين شرطة أبوظبي فعاليات البرنامج الصيفي «أبطال شرطة الغد» بنسخته الرابعة وتستمر لمدة 4 أسابيع، بهدف تعزيز الانتماء للوطن وإكساب المشاركين المهارات الإيجابية، ويستهدف 200 طالب وطالبة في الفئة العمرية 12- 15 عاماً.

وأكد العقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أهمية استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لافتاً إلى الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في استثمار طاقات ومواهب الشباب بكافة مراحلهم العمرية وغرس القيم والانتماء للوطن في نفوسهم.

وذكر أن البرنامج يتضمن المهارات الشرطية الأساسية، والتدريبات العسكرية مثل المشاة والأسلحة، والتركيز على بعض الجوانب الأمنية والثقافية لتقوية الحس الأمني لدى الطلبة، وممارسة الأنشطة البدنية، ومجموعة من الفعاليات والزيارات الهادفة لاستثمار طاقتهم وإكسابهم السلوكيات الإيجابية لتعزيز حب الوطن وزيادة الثقة بأنفسهم مشيراً إلى أن هذا البرنامج حظي باهتمام كبير من أولياء الأمور لما حققه خلال الأعوام الماضية من فائدة وتنمية مهارات الأبناء.

وأثنى على التزام الطلبة منذ الالتحاق باليوم الأول وظهور علامات الحماس عليهم وتواجدهم في الأوقات المحددة، متمنياً لهم الاستفادة من محتوى البرنامج واكتساب كافة المعارف والمهارات في إعداد جيل واع يتحلى بصفات ذات طابع أمني ومتميز في العطاء وحب الوطن.

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