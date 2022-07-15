محاكم دبي تنظم ملتقى حول قانون الأحوال الشخصية

المصدر: (دبي- البيان)

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نظمت محاكم دبي ملتقى «المحاكم مع المجتمع حول قانون الأحوال الشخصية» ضمن المبادرة التوعوية «خلك قانوني» لمحاكم دبي، الذي شارك فيه كلٌ من القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية، والقاضي د. حسن راشد الحيمر، قاضي في المحكمة الابتدائية، والقاضي محمد المطوع قاضٍ بمحكمة الأحوال الشخصية، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك بهدف التعرف إلى أهم قانون الأحوال الشخصية وقضاياه بمختلف مواضيعه التي تشمل عقود الزواج والطلاق والخلع، والتركات وغيرها من أحوال الأسرة بشكل عام وتفصيلي، ونشر الوعي القانوني والثقافة للمجتمع وتسليط الضوء على أهم البنود القانونية، وذلك حرصاً من محاكم دبي على نشر الثقافة القانونية في المجال الأسري، وتعزيز العلاقات الأسرية بين أفراد المجتمع تحقيقاً لرؤية محاكم دبي كمحاكم رائدة متميزة عالمياً.

وأشار القاضي خالد الحوسني إلى أن التطرق إلى المواضيع القانونية المرتبطة بالأسرة من خلال التواصل مع الجمهور هي في حقيقتها تمس حياة كل أفراد المجتمع، فيُمكن للفرد من خلالها أن يُعيد النظر في أسرته ويلم شملها ويزيد من ثقافته الأسرية والزوجية من خلال المواضيع المختلفة التي تم طرحها في الملتقى.

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