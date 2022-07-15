200 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية بدبي خلال العيد

المصدر: دبي- وائل نعيم

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نفذت بلدية دبي عدة حملات للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً قبل عيد الأضحى المبارك والتزام المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية شملت حملة على الأسواق قبل العيد، وحملة على المحامص ومحلات الحلويات، كما تم تنفيذ أكثر من 200 زيارة تفتيشية خلال فترة العيد على المؤسسات الغذائية والملاحم.

وأعدت بلدية دبي خطة متكاملة للرقابة على المؤسسات الغذائية للتأكد من اتباعها واستيفائها لكافة اشتراطات سلامة الغذاء المعتمدة، نظراً لزيادة استهلاك المواد الغذائية خلال عيد الأضحى المبارك، والإقبال المتزايد من قبل الجمهور على المطاعم والأسواق.

رقابة

وتحرص بلدية دبي على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام عطلة العيد، وتم وضع برنامج رقابي مكثف على الأغذية لضمان سلامتها للاستهلاك.

وتكثيف عمليات الرقابة على مصانع ومحال الحلويات الخاصة بالعيد، إلى جانب تنفيذ الجولات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، والمطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية وأسواق الخضار والفواكه، وتم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك بالتصدي للمخالفات التي تؤثر في الصحة العامة، من خلال إجراء زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية ضمن مجموعات عمل بنظام المناوبة في عطلة العيد في مواقع وأماكن عقد الفعاليات والأنشطة وفي مراكز التسوق التجارية على مدار اليوم، بهدف ضمان سلامة الزوار لهذه المواقع، والتي يزداد الإقبال عليها خلال عطلة العيد.

كما حرصت بلدية دبي في خطتها للرقابة على المؤسسات الغذائية المستهدفة، والتي يزداد إقبال الجمهور والزوار عليها قبل وخلال فترة العيد، بالتركيز على جميع الممارسات من أبرزها: عمليات التحضير والتصنيع والحفظ الحراري وأيضاً حماية الأغذية من الملوثات الخارجية.

اشتراطات

حرصت فرق التفتيش على التأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وذلك من خلال الجولات التفتيشية المنظمة لهذا الغرض، وتم التركيز على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية في الإمارة، والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية والالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء غطاء الرأس والقفازات وتوجيه المشرفين الصحيين بالمؤسسات الغذائية بضرورة القيام بمهام الإشراف على جميع العمليات التي تضمن سلامة الأغذية.

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