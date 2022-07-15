«الذيد للرطب» يعلن شروط المشاركة في مسابقات دورته السادسة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلنت اللجنة التنظيمية لمهرجان الذيد للرطب الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تفاصيل مسابقات المهرجان في دورته السادسة التي ستنطلق في 21 يوليو الجاري في مركز إكسبو الذيد، مبينة مواعيد المزاينات والمسابقات لمختلف الأصناف وقيمة وعدد الجوائز ومعاييرها وشروطها.

وقال محمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان إن اللجنة تلقت كماً كبيراً من الاستفسارات من المزارعين وملّاك النخيل منذ الإعلان عن موعد المهرجان وذلك للتعرف على تفاصيل وشروط المسابقات ما يجسد الأهمية والمكانة التي يحظى بها الحدث كمنصة سنوية لدعم زراعة الرطب في الشارقة وعلى مستوى الدولة لاسيما وأن المهرجان يشهد سنوياً مشاركات واسعة من مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن تفاصيل المسابقات يتم الإعلان عنها من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان وعلى حسابات غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

فرز وتقييم

من جانبه أوضح راشد مهير الكتبي رئيس لجنة الفرز والتقييم أن قيمة جوائز مسابقات المهرجان تصل إلى مليون درهم ستوزع على 145 فائزاً بمسابقات المهرجان الرئيسية الست وهي مزاينة الرطب ومسابقة أكبر عذج ومسابقة الليمون ومسابقة التين ومسابقة تمر الحسيل ومسابقة أجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط وتتراوح قيمة الجوائز بين 1000 إلى 25 ألف درهم، حيث سيشهد اليوم الأول مسابقات مزاينة رطب الخنيزي عام ومزاينة أكبر عذج ومزاينة أجمل سلة رطب للنساء.

منافسات

ستشهد الدورة السادسة من مهرجان الذيد للرطب 2022 إطلاق مسابقة أجمل مخرافة مخصصة للنساء فقط، حيث يشترط للمشاركة فيها أن تكون المخرافة مصنوعة يدوياً من مشتقات النخيل وتحمل فكرة جديدة وواضحة تربط أصالة الماضي بعراقة الحاضر ويجب أن يكون وزن الرطب 5 كيلوغرامات في المخرافة من النوع الفاخر ويسمح لجميع النساء المشاركة ممن تزيد أعمارهن على 25 سنة بمخرافة واحدة فقط وتسلم في اليوم الأول من المهرجان من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

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