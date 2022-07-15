بلدية الشارقة توسّع نطاق الفحوصات لكشف المبيدات الحشرية في الأغذية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أكدت بلدية مدينة الشارقة أن إدارة المختبرات المركزية تعمل حالياً على توسيع نطاق الفحوصات المخبرية المختلفة بإضافة عدد من الأجهزة الجديدة وتحديث الأجهزة المخبرية لمواكبة آخر التطورات، وإضافة أجهزة متطورة للكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية في الخضروات والفواكه، وجهاز اختبار المواد العازلة للحرارة للمواد الإنشائية، لمعرفة مدى مقاومتها لتوصيل الحرارة، و4 أجهزة للاختبارات غير المتلفة للخرسانة لتقييم العناصر الخرسانية من الناحية الإنشائية، فحللت منذ بداية العام 15840 عينة.

وأوضحت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة أن مختبرات البلدية تحتوي أجهزة متطورة وحديثة وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية وتمتاز بالدقة في التحليل بإشراف كادر عمل متميز، وهو ما أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة وحصولها على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد البريطانية «اليوكاس» للعام الـ23 على التوالي.

جهود

وأفادت بأنه تم تحليل 15840 عينة في المختبرات المركزية لبلدية مدينة الشارقة منذ بداية العام الجاري منها 4900 عينة في مختبر الأغذية و1625 في مختبر البيطرة، و667 عينة في مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية، و8682 عينة في مختبر مواد البناء بواقع 51327 اختباراً، مشيرة إلى أن هذه التحاليل تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات الصحية السليمة وتعزيز منظومة جودة الحياة والصحة العامة في إمارة الشارقة.

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