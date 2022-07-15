«كهرباء دبي» تدعو إلى رصد التسريبات وإصلاحها للمحافظة على المياه

المصدر: دبي- البيان

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، مجدداً، أهمية إجراء المتعاملين فحوصات دورية للتوصيلات الداخلية للمياه، وأماكن التسريب المحتملة في منازلهم ومبانيهم ومنشآتهم، للكشف عن أي تسريبات في التمديدات، وإصلاحها على الفور، بالاستعانة بفني متخصص، للمحافظة على المصادر الطبيعية، والحيلولة دون حدوث هدرٍ في المياه، أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات.

وأشارت الهيئة إلى أن نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة، ينحصر حتى العداد فقط، بينما تقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد، على عاتق المتعامل، ويشمل ذلك القطاعات السكنية، والتجارية، والصناعية.

ولفتت الهيئة عناية المتعاملين، إلى أنه يمكن رصد إمكانية وجود التسريبات من خلال عدادات المياه الذكية، أو ارتفاع قيمة فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي، مقارنة بالفواتير السابقة، أو من خلال وجود بقع من المياه على أرضيات وجدران وسقف المنزل، أو حول الغسالة. وذكرت الهيئة مجموعة من الأماكن المحتملة لحدوث التسريب، ومن أبرزها:

جدران وسقف المنزل، نتيجة تسريب الأنابيب والتوصيلات الداخلية، وحوائط المطبخ، نتيجة تسرب المياه من الصنابير وتوصيلات الأنابيب، بسبب عدم صيانتها، وخزان المياه نتيجة تلف جسم الخزان أو أنابيب التوصيل أو التركيب الخاطئ للخزان، وغرفة الغسيل، نتيجة تسرب في أنابيب الغسالة، ودورات المياه، نتيجة حدوث تسريب في خزان المرحاض، أو سخان المياه أو الصنابير والتوصيلات. كما يمكن أن يكون هناك تسرب خارج المنزل، نتيجة تسرب المياه من الأنابيب والتوصيلات الخارجية، أو من شبكة الري المنزلي، وفي هذه الحالة، تكون بقع المياه خارج المنزل.

أنابيب

يذكر أن الهيئة تتيح لمتعامليها، من خلال مبادرة «الحياة الذكية»، مراقبة استهلاكهم من خلال لوحة بيانات الحياة الذكية الخاصة بهم، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. وتمكّن المبادرة المتعاملين عبر برنامج «نهجي المستدام»، من مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة، والاستفادة من العروض التي توفرها الهيئة ضمن «متجر ديوا»، لتعزيز التحكم بالاستهلاك، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.

شركات

دعت الهيئة متعامليها إلى الاستعانة بشركات متخصصة، واستخدام أنابيب ومواد ذات جودة عالية، مع الحرص على فحص التوصيلات الداخلية بصفة دورية، للتأكد من عدم وجود أي تسريبات داخل المنزل، علماً بأن «متجر ديوا» عبر تطبيق الهيئة الذكي، يوفر قائمة بشركات الصيانة التي يمكن الاستعانة بها، وتقدم عروضاً وخصومات حصرية لمتعاملي الهيئة.

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