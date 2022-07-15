«طرق دبي» تحصل على جائزة جلوبي العالمية

المصدر: دبي- البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات بالجائزة الذهبية عن فئة الخدمات والأنظمة التقنية للحكومات في جائزة جلوبي العالمية التي تهدف إلى تعزيز مستويات التميز وإبراز إنجازات المؤسسات والشركات حول العالم في مختلف المجالات. وتتضمن جائزة «جلوبي» العالمية إحدى عشرة جائزة أعمال يتم تنظيمها بشكل سنوي منها جوائز خاصة بـ «تقنية المعلومات».

ويتضمن برنامج جوائز التميز الخاص بجائزة جلوبي العالمية 27 فئة في مجال تقنية المعلومات على مستوى المؤسسات والأفراد، وقد حققت الهيئة الفوز في فئة «الخدمات والأنظمة التقنية للحكومات» عن ترشيح منصة وتطبيق (myRTA) للخدمات المؤتمتة للعام 2022.

وتعد منصة وتطبيق myRTA الواجهة الموحدة للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الداخلية للموظفين حيث تقدم المنصة ما يقارب 210 خدمات وجار العمل على أتمتة خدمات جديدة، وتم تقديم وتنفيذ أكثر من نصف مليون طلب لما يقارب 9 آلاف مستخدم في الهيئة منذ إنشاء المنصة، ما أدى إلى توفير 3.570.835 مليون ورقة.

وتولي الهيئة أهمية كبرى لكل القيم المؤسسية المتعلقة بالريادة والتنافسية والإبداع والابتكار وذلك بالحرص على المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية عن الإنجازات والابتكارات التي تقدمها الهيئة من أجل تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالريادة في التحول الرقمي والتحول إلى هيئة قائمة على بيانات التنقل بالإضافة إلى تطوير الخدمات الاستباقية المخصصة حسب احتياجات المتعاملين والموظفين.

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