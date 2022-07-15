محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان ماكرون بذكرى اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة إلى إليزابيت بورن رئيسة وزراء الجمهورية الفرنسية.

إلى ذلك، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الاثنين المقبل زيارة للجمهورية الفرنسية الصديقة.

يبحث سموه خلال الزيارة مع إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.. علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا. ويناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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