الإمارات تتعهد بدعم «الوساطة المالية للوقاية من الأوبئة» بـ20 مليون دولار

المصدر: لابوان باجو- إندونيسيا- وام

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أعلن معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، تعهد دولة الإمارات، بدعم صندوق الوساطة المالية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، جاء ذلك خلال اجتماع الشيربا الثاني لمجموعة العشرين، الذي عقد في لابوان باجو بإندونيسيا، في الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري، في أعقاب اختتام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

وأكد معالي الصايغ، التزام دولة الإمارات بالدعم المستمر للأولويات التي تم إقرارها خلال رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، وسلط الضوء على أهمية عمل المجموعة منصة اقتصادية رئيسة للتعاون.

وشارك في اجتماع الشيربا الثاني، ممثلون عن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والضيوف المدعوون، إضافة إلى المنظمات الدولية، لمناقشة التقدم والتعاون عبر مجموعات عمل الشيربا المختلفة.

وسلطت دولة الإمارات من جانبها، الضوء على المواضيع ذات الأولوية، مثل تغير المناخ والاستدامة، وانتقال الطاقة، والتنمية، والاقتصاد الرقمي، والتجارة والاستثمار، والصحة.

ومن المتوقع أن يجلب هذا الصندوق موارد إضافية طويلة الأجل، لمساعدة الدول النامية على الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل.

تأسست مجموعة العشرين عام 1999، وهي تجمع سنوي لممثلي أكبر اقتصادات العالم التي تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

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