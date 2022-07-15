مركز النقل المتكامل في أبوظبي يوعي بالسلامة المرورية

المصدر: أبوظبي- وام

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نظم مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، وبالتعاون مع منصة الإمارات لسلامة الطرق (Road Safety UAE) ومجموعة المسعود في أبوظبي، حملة توعوية استهدفت سائقي الشاحنات ومركبات النقل الثقيلة في محطة الأوزان المحورية التابعة للمركز في منطقة مصفح بهدف رفع مستوى الوعي لدى سائقي المركبات الثقيلة بالسلامة المرورية، والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق في الإمارة. تضمنت الحملة توعية السائقين بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية الإطارات في المركبة ومدى مطابقتها للمواصفات ومعايير الأمان والسلامة، خاصة أن خطورة الإطارات ترتفع خلال أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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