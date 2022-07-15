جمعية أم المؤمنين في عجمان تواصل استعداداتها لإطلاق «الزهراوين 2»

المصدر: عجمان - البيان

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تواصل جمعية أم المؤمنين بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الأعمال الخيرية العالمية استعداداتها لتنفيذ «برنامج الزهراوين» في دورته الثانية، وهو برنامج يُعنى بتحفيظ ومراجعة سورتي البقرة وآل عمران، والمقرر إجراؤه حضورياً في مقر دار أسماء لتحفيظ القرآن الكريم - عجمان في الفترة من 18 يوليو الجاري إلى 18 أغسطس المقبل بواقع 8 حلقات دراسية للسيدات والفتيات من عمر 8 إلى 38 سنة. ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات الدينية، إضافة إلى برامج ترفيهية بمشاركة نخبة من المعلمات المؤهلات وذوات الاختصاص، علاوة على حلقات لحفظ القرآن الكريم، إلى جانب أنشطة متنوعة تعين المشاركات على المزيد من التركيز والتدبر والإتقان، ضمن بيئة آمنة والتزام تام بالإجراءات الاحترازية.

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