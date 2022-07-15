رياضيون: كلمة محمد بن زايد حافز لمزيد من النجاحات

المصدر: دبي- فائز بجبوج،علي الظاهري، إيهاب زهدي

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ثمن رياضيون كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله مؤكدين أنها ترسم خارطة طريق لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسد رؤية وحرص القيادة الرشيدة على أن تكون رفعة الوطن وسعادة المواطن في مقدمة الأولويات.

وأكدوا أن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، انطلاقة متجددة لمسيرة الإنجازات، وتضع الجميع أمام مسؤولية تجاه القيادة والوطن لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الرياضة ومواصلة دفع عجلة النمو ومسيرة التنمية للدولة، وتعزيز حضور الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.





حرص

وقال علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحديث سموه عن المسؤولية تجاه راحة وسعادة المواطن تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في توفير الحياة الكريمة لأبناء الدولة وتسخير كافة الإمكانات لضمان سعادتهم، وقال «حبانا الله بقيادة حكيمة وقائد عظيم نعاهده على السمع والطاعة والعمل بإخلاص وتفان من أجل رفعة الوطن».

وأضاف: رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل، وكلمة سموه في مضاعفة الجهود لرفع مكانة الدولة ومكتسباتها، تضع الجميع أمام مسؤولية تجاه القيادة والوطن لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الرياضة من أجل مواصلة دفع عجلة النمو ومسيرة التنمية للدولة، وتعزيز حضور الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن الإمارات أصبحت علامة فارقة في خريطة العالم وقال: علينا مواصلة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت على مدى العقود الماضية.

قيم

وأعرب منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وما جاء بها من كلمات تعتبر نبراساً في تعزيز قيم المواطنة وتقدم المجتمع وتطوره نحو الأفضل، انطلاقاً من أن الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وكلما كانت اللبنة قوية كان البناء قوياً في مضمونه وحاضره ومستقبله، وعلينا جميعاً الاقتداء بكلمات صاحب السمو رئيس الدولة وتنمية إحساس الفرد بمسؤولياته تجاه الوطن، الذي منحنا الكثير وجاء وقت رد الجميل له من خلال الولاء للقيادة الرشيدة.

وأشار بوعصيبة إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ترسخ سياستها الخارجية مع مختلف دول العالم استناداً لمبادئ حسن الجوار ونشر السلم والاستقرار، وستظل الإمارات أيقونة السلام في المنطقة والعالم وتسعى دائماً لخير البشرية وتنشر قيم التسامح والتعايش دون تمييز وهو نهج ورسالة متواصلة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد.

فخر

وأكد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي فخره بما جاء في كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتأكيد قائد الدولة على مسؤولية تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل، ومضاعفة الجهود لرفع مكانة الدولة ومكتسباتها.

وقال: أسعدني تضمن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة التأكيد على استمرارية دعم الإمارات للإنسانية، لتبقى مسيرة الخير الإماراتية قائمة، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استمرارية الدولة في علاقاتها الطيبة مع دول العالم، وهو الأمر الذي وضع الإمارات في مكانة عالمية متميزة.

وأضاف: بعد كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، والتأكيد على أن راحة وسعادة المواطن أساس، وأن مسؤولية القيادة الرشيدة تأمين مستقبل مشرق للأجيال، أصبح على شعب الإمارات والمقيمين على أرضها مسؤولية كبيرة للقيام بدورهم من خلال مضاعفة الجهود لرفع مكانة الدولة ومكتسباتها، ونحن شعب محظوظ بقياداته الرشيدة، والتي تؤكد دائماً حرصها على سعادة وأمن المواطنين وكل من يقيم على أرض الإمارات الطيبة.

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