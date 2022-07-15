الشباب رهان الإمارات الأول لمستقبل أفضل

المصدر: أبوظبي - وام

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عززت دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية من حضور ومشاركة الشباب الفاعلة في المسار التنموي للدولة عبر عدة مستويات تبدأ بالاستماع إلى آرائهم وإشراكهم في جلسات العصف الذهني، وتعزيز مشاركتهم في عمليات التخطيط، تلتها خطوات وخطط لتعزيز روح القيادة لديهم وفقاً لمجموعة من السياسات والبرامج التعليمية والتأهيلية، وصولاً إلى إطلاق مبادرات تعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء، وتمكينهم وتعزيز حضورهم باعتبارهم الرهان الأول نحو مستقبل أفضل.

وتخطى تأثير دعم الشباب في الإمارات حدودها الجغرافية لتتولى الدولة جانباً مهماً على مستوى إعادة الثقة للشباب العربي عموماً، حيث باتت الإمارات اليوم محطة فكرية حضارية تخاطب الشباب العربي عموماً، وتسعى لتمكينهم من استثمار مواهبهم وطاقاتهم في رفع كفاءة العمل الحكومي والتنموي بشكل عام.

وتبرز المؤسسة الاتحادية للشباب، ومنصة فرص الشباب الإماراتي، والمختبر التفاعلي للشباب بوصفها نوافذ رسمية للشباب الإماراتي لتعزيز حضورهم ومشاركتهم.

حيث تتيح منصة فرص الشباب الإماراتي الوصول للفرص الخدمية، والجوائز، والمسابقات، والمنح، والحاضنات، والبرامج التطويرية، من خلال منصة واحدة، فيما يُعنى المختبر التفاعلي للشباب بتفعيل دور الشباب، واستثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية في اكتشاف وإيجاد حلول وأفكار تسهم في تطوير المبادرات الحكومية وعمل قطاع الحكومة الرقمية في دولة الإمارات ووضعهم ضمن عملية اتخاذ القرارات وتطوير السياسات، بطريقة تفاعلية تقوم على طرح إشكالية أو قضية معينة، تليها عملية عصف ذهبي، يقدم فيها مجموعة من الشباب حلولهم وأفكارهم، ليصوّتوا بعدها على الأفكار الأفضل.

5 تحولات

وعلى المستوى الاستراتيجي تبرز الاستراتيجية الوطنية للشباب كأحد أهم الاستراتيجيات التي تعزز من حضور الشباب في المنطقة والعالم، وتستند الاستراتيجية إلى خمسة تحولات رئيسية خلال 20 عاماً من حياة الشباب.

وتحدد الاستراتيجية المراحل الخمس التي يمر بها الشباب خلال الفترة العمرية من 15 إلى 35 سنة لتشمل مراحل التعليم، والعمل، واتباع نمط حياة صحي وآمن، والبدء في تكوين أسرة، وانتهاء بممارسة المواطنة والعمل الوطني، حيث تستثمر المؤسسة في طاقة الشباب من خلال بناء شخصيتهم، وتطوير البيئة المثلى لتمكينهم وتنمية وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم.

استراتيجية

تُعنى المؤسسة الاتحادية للشباب بربط الشباب بكل سلطة من سلطات الحكومة، وقد مهّد ذلك الطريق لوضع استراتيجية وسياسة الشباب، وتشرف المؤسسة على عمل مجالس ومراكز الشباب، ومختلف المبادرات والبرامج المعنية بالشباب. كما تتابع العمل على الأجندة الوطنية للشباب، وسبل تحقيق أهدافها عن طريق التنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية.

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