تفاهم بين أكاديمية أبوظبي الحكومية وجامعة السوربون أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت أكاديمية أبوظبي الحكومية، أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر جامعة السوربون أبوظبي.

وقع مذكرة التفاهم كلٌ من البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، وأمل الجابري، القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص كل من جامعة السوربون أبوظبي وأكاديمية أبوظبي الحكومية على التعاون في كافة المجالات التعليمية والتدريبية وتطوير البحث العلمي بما يعود بالمنفعة المتبادلة للطرفين.

وتكمن أهمية هذه الشراكة في تحقيق التعاون والتنسيق المشترك لطرح وتنفيذ برامج ومبادرات مختلفة وتبادل الخبرات بما يخدم الأهداف المؤسسية لكلا الطرفين.

ونصّت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات عديدة أبرزها إنشاء وتقديم برامج معتمدة تتماشى مع رؤية أبوظبي واحتياجاتها الاستراتيجية في مجالات العلوم الإنسانية والقانون، والعلوم، والإدارة، والاقتصاد. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على إعداد خطط الندوات العملية وورش العمل المشتركة والمشاركة في المؤتمرات والأنشطة والفعاليات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو: «يسعدنا في جامعة السوربون أبوظبي توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، والتي أتت تماشياً مع أهدافنا في إقامة شراكات مثمرة مع مؤسسات في مجالات مختلفة وتبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية العاملة وإكسابهم معارف علمية ومهارات عملية».

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