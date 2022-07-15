جلسة محاكمة صورية للمحامين الجدد في أكاديمية أبوظبي القضائية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، جلسة محاكمة صورية للمحامين الجدد بالدفعة الـ36 مع مجموعة من الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية.

وذلك في إطار المنهج التدريبي المعتمد للمحامين، بما يتوافق مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في إعداد وتأهيل المحامين والباحثين القانونيين وفق منهج يحافظ على جودة الأداء وينطوي على أفضل المعايير والممارسات العدلية العالمية المعاصرة.

وأوضحت الأكاديمية، أن تجربة المتدربين في محاكاة جلسة محاكمة واقعية، تأتي ضمن برنامج التكوين الأساسي المعد لتأهيل المحامين الجدد، مشيرة إلى أن وقائع المحاكمة الصورية تمثل نموذجاً تطبيقياً للمحاكم الحقيقية، حيث يقوم المتدربون من خلالها بأداء أدوار تشمل دور القاضي ومحامي الدفاع ووكيل النيابة، وذلك بهدف صقل خبراتهم العملية.

وأكدت أن هذه التجربة تلبي العديد من المتطلبات أهمها ردم الفجوة بين الدراسة النظرية لمادة القانون في الجامعات، ومتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، إضافة إلى كونها تطبيقاً عملياً لما يتلقاه المتدرب من مواد نظرية في الأكاديمية بهدف ترسيخ المعلومة والتطبيق العملي لكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية .

يذكر أن جلسة المحاكمة التدريبية شهدت مشاركة 13 محامياً و11 باحثاً قانونياً ممثلين عن 6 جهات حكومية، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس العلمي للأكاديمية والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

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