عبدالملك القاسمي: الكلمة خريطة طريق لمستقبل مشرق

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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أكد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسمت خريطة طريق لمستقبل مشرق لدولة الإمارات خلال العقود المقبلة، وحددت ملامح سياستها الداخلية والخارجية.

وقال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في تصريحات له: إن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة حملت رسالة حانية من أب لأبنائه، وإن الدولة بقيادة سموه عازمة على مواصلة نهج الآباء المؤسسين.

وأشار إلى أن الكلمة أكدت ثوابت الدولة ونهجها في جعل المواطن محور اهتمامها، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للتفوق في المؤشرات العالمية وتحقيق أعلى المراكز في مختلف الميادين.

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