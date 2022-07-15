محمد بن علي النعيمي: دعوة لمزيد من العمل والاجتهاد

المصدر: عجمان- وام

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أكد الشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت في وقت استثنائي لتثبت أن الإمارات بقيادة سموه تمضي على نفس النهج والمسيرة التي رسخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على خطاه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

مشيراً إلى أن كلمة سموه رسالة لأبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة ولدول العالم، تؤكد الاستمرار نحو تعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي تضمن للإمارات التقدم والازدهار.

وقال الشيخ محمد بن علي النعيمي: «إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة لمزيد من العمل والاجتهاد حين أكد سموه حرص الدولة على العمل لتمكين وإسعاد المواطن ورعايته في المقام الأول، وأن دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، وأنها تمتلك منظومة تنموية متطورة شاملة ومتكاملة مما جعلها مصدراً لإلهام شعوب العالم».

وأكد الشيخ محمد بن علي النعيمي أن خطاب صاحب السمو رئيس الدولة تعد بمثابة خارطة طريق ومنهج أصيل للدولة وشعبها ورسالة لصناعة المستقبل بأمنه وطاقته واقتصاده والازدهار والوئام وذلك بمؤازرة ومساندة إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

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