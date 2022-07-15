راشد المعلا: رؤى ثاقبة لتحقيق مزيد من الإنجازات

المصدر: أم القيوين- وام

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أشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بالكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وأكد أنها تحمل رؤى ثاقبة، تستهدف تحقيق مزيد من الإنجازات، من خلال التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي.

وقال سموه، في تصريحات له، إن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظة الله، حملت في طياتها نظرة مستقبلية لمواكبة تطلعات شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وفق رؤية ثاقبة، تستشرف المستقبل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ووصف سموه كلمة صاحب السمو رئيس الدولة بأنها خارطة طريق لمواصلة مسيرة الخير والنماء خلال العقود المقبلة، داعياً الله سبحانه أن يوفق صاحب السمو رئيس الدولة، وأن يديم عليه الصحة والعافية.

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