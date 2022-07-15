سعيد بن طحنون: رئيس الدولة يمضي بالإمارات لحقبة جديدة مزدهرة

المصدر: (العين - وام)

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أكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، استعرضت بكل وضوح وشفافية منهج دولة الإمارات ورؤاها وتطلعاتها وطموحاتها للوصول إلى غاياتها لإسعاد شعبها والمقيمين على أرضها، والتي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنمضي نحو حقبة جديدة مزدهرة من مسيرة دولتنا من أجل السلام والاستقرار وإشاعة روح التعاون والتضامن وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين دون النظر إلى جنس أو دين أو عرق.

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