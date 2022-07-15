سعيد الشرقي: كلمة معبرة عن الطموحات والآمال

المصدر: (الفجيرة- وام)

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت شاملة ومعبرة عن طموحات وآمال القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين لتحقيق المزيد من الإنجازات لتظل الإمارات دوماً في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

وثمّن الشيخ سعيد الشرقي ما جاء في كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن دور القطاع الخاص المحوري وأهميته، وأنه يجب تنشيطه وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن الارتقاء بالقطاع الخاص يتطلب تحركاً فاعلاً من القائمين عليه ليكون دوره بارزاً في كافة المجالات.

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