النائب العام: كلمة رئيس الدولة تؤسس لنهضة شاملة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تؤسس لنهضة شاملة، تواصل فيها دولة الإمارات مسيرتها الملهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والمزيد من الإنجازات الاستثنائية في جميع المجالات، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً، إذ وضع سموه في كلمته توجيهاً استراتيجياً للمرحلة المقبلة، حدد فيه الأسس الراسخة التي تنطلق منها الدولة بثقة نحو المستقبل الواعد، مستندة إلى مبادئها الثابتة في إحلال السلام وتعميق قيم التسامح، والعمل مع كافة الدول لخدمة الإنسانية، وهي المبادئ والقيم الحضارية، التي قامت عليها دولتنا، وهي من صميم روح اتحادها، وجزء لا يتجزأ من نهج دولة الإمارات، أكدها دستورنا وتشريعاتنا، وحرص الآباء المؤسسون على ترسيخها.

وأشار النائب العام للدولة إلى أن الكلمة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تعبر عن رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل، وخطة عمل وطنية شاملة للمضي قدماً بخطى ثابتة في مسيرة التقدم والإنجاز، وحفظ المكتسبات وتعزيز قوة ووحدة الوطن وريادته، مؤكداً أن كلمة سموه هي رسالة فخر واعتزاز وثقة للمجتمع الإماراتي تصدر عن قائد استثنائي، فهو رجل السلام والعطاء الإنساني، نذر نفسه لخدمة وطنه وأبناء شعبه، والارتقاء بمكانة الإمارات وتقدمها ورفعتها بين الأمم وبناء المستقبل الواعد لأبنائها، واستكمال رسالة دولتنا كمركز إنساني مهم وفاعل وريادي على الساحة العالمية.

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