أمطار وانخفاض في درجة الحرارة بالإمارات حتى الثلاثاء

المصدر: وام

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قال المركز الوطني للأرصاد فى تقرير عن الحالة الجوية خلال فترة من غد الجمعة وإلى الثلاثاء المقبل: نتيجة لحركة خط الالتقاء المداري(ITCZ) باتجاه الشمال مع امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق، يعمل على تدفق كتلة هوائية رطبة من الشرق باتجاه الدولة، وكذلك تحرك تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة قد يصاحبها البرق والرعد أحياناً.

وتوقع المركز أن يشهد الطقس ليوم غد الجمعة إلى الأحد فرصة تكون السحب الركامية الممطرة المحلية شرقاً ثم تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.

وفي الاثنين والثلاثاء يتعمق المنخفض السطحي والعلوي على الدولة ليصبح الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

البحر: من يوم الجمعة إلى يوم الأحد خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. بينما يومي الاثنين والثلاثاء يكون مضطربا في الخليج العربي ومضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً في بحر عمان.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاتكم بآخر المستجدات داعيا الجميع إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الإشاعات.

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