طوارئ الخارجية تتعامل مع 155 بلاغا طارئا للمواطنين في الخارج خلال إجازة عيد الأضحى

المصدر: وام

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تعاملت ( وزارة الخارجية و التعاون الدولي ) في الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري مع 155 بلاغا طارئا للمواطنين خارج الدولة على مدار الساعة و تمت الاستجابة لها فور تلقيها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024.

و تعمل الوزارة على الاستجابة للبلاغات الطارئة ومتابعة سير العمل وفق خطة متكاملة وموحدة لضمان تسلم البلاغات ووصولها للفرق المعنية في أسرع وقت و وظفت آلية ومنظومة متكاملة لمراقبة استجابة الفرق للبلاغات منذ تسلمها حتى عملية الاغلاق و التنسيق مع جميع الأطراف للتأكد من حصول المواطن على الدعم المطلوب.

و أكد سعادة عبدالعزيز طالب الحبسي مدير إدارة شؤون المواطنين بالوزارة حرص الوزارة على تبني حلول مبتكرة و توظيف أفضل الأنظمة لتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة موضحا أنه تم الرد على 93% من البلاغات خلال 10 ثوان فيما تم تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي بالمكالمات الفائتة خلال أقل من 10 دقائق.

و أضاف سعادته أن الوزارة جهزت فرق العمل المؤهلة للتعامل مع مختلف البلاغات الطارئة بالسرعة والكفاءة التي تخدم مواطني الدولة في الخارج وتلبي توقعاتهم وتعاملت مع البلاغات كافة خلال زمن قياسي منوها إلى أن فرق العمل نفذت 4 عمليات نقل جوي لحالات طبية حرجة بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي وتم التعامل معها وتنسيق عودتها للدولة.

و من منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا المواطن عن استجابتها لبلاغاتهم الطارئة، قام الفريق المعني بمراقبة الجودة والأداء في قسم طوارئ الخارجية بالتواصل مع المواطنين كافة بعد اغلاق بلاغاتهم للاطمئنان عليهم وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة و التي بلغت 85% .

ويتم كذلك مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة للبلاغات على أن يتم تقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفعالية أداء الفرق المعنية للاستجابة والتعامل مع البلاغات الطارئة.

و انطلاقاً من حرصها على مواطني الدولة تواصلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مع جميع المواطنين الإماراتيين المتواجدين في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مؤكدةً أنهم بخير وأمان.

و حذرت سفارة الدولة في كولومبو مواطني الدولة ودعتهم إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات والتظاهرات وأماكن الاضطرابات والتواصل مع الوزارة عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج في حال تعرضهم لأي أمر طارئ.

وأهابت السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في سريلانكا ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي عبر موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي (www.mofaic.gov.ae) أو تطبيقها الذكي UAEMoFAIC)).

وأكدت الوزارة أنه على جميع المواطنين المتواجدين في الخارج عدم التردد بالاتصال على الرقم 0097180024 في حالة تعرضهم لأي طارئ، أما في الاستفسارات والتقديم على الخدمات فيتوجب عليهم الاتصال على مركز اتصال الوزارة على الرقم 009718044444

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