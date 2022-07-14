الإعلام الروسي يبرز مقتطفات من كلمة رئيس الدولة

المصدر: وام

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أبدت وسائل الإعلام الروسية اهتماما كبيرا بالكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أمس / الأربعاء/.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي " و "MIGNEWS " الروسية للأنباء و غيرهما من وسائل الإعلام في روسيا اليوم مقتطفات من كلمة صاحب السمو رئيس الدولة و التي أكد خلالها مواصلة دولة الإمارات تعزيز علاقاتها مع دول العالم على أسس راسخة من حسن التعامل و المصداقية و التعاون البنّاء والسعي لإقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف الدول إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة مزوداً موثوقاً للطاقة وداعماً لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو و التطور الاقتصادي العالمي.

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