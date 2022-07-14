رئيس الدولة في قمة "I2U2": نسعى لتحقيق الاستقرار والسلام

المصدر: البيان

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، إن الإمارات والهند وأمريكا وإسرائيل لا تشترك في حدود جغرافية "لكننا نسعى لتحقيق الاستقرار والسلام".

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع افتراضي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسي وزراء إسرائيل، يائير لابيد، والهند ناريندرا مودي ضمن قمة قادة I2U2.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "قمتنا الرباعية ركزت على المناخ والزراعة وتخزين الطاقة".

وأوضح أنه "يجب إعطاء الأولوية للمرحلة المقبلة لتنمية الرعاية الصحية وبحوث الفضاء".

وأعرب سموه عن تطلعه أن "تكون رباعيتنا مثلا للسلام والاستقرار".

وتم تأسيس منتدى الـ I2U2 في شهر أكتوبر 2021، بمبادرة من وزراء الخارجية للدول الأربع آنذاك.

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