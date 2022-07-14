خلال حلقة شبابية في نيويورك.. شباب الوطن يتعهدون بتحقيق رؤية الإمارات وقيادتها بأن تكون النموذج العالمي الملهم

المصدر: البيان

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قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب إن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تضع الشباب في صلب اهتماماتها، وتثق في قدراتهم وتؤمن بطاقاتهم وبأنهم مصدر الأمل، وتعمل على إشراكهم في قيادة المبادرات والمشاريع النوعية وتصميم الحلول لتحديات المستقبل.

وتابعت معاليها " إن الأزمات العالمية المتلاحقة قد أفرزت جيلاً جديداً من الشباب، القادرين على المشاركة البناءة في صياغة مستقبل الأمم من خلال الابتكار والقيم الفاعلة، والعمل المشترك. هذا الجيل من الشباب لديه القدرة على إعادة تعريف مفهوم المسؤولية والتعامل مع المتغيرات الدولية بحيث باتوا يشكلوا بأنفسهم التوجهات العالمية المستقبلية ويتوصلوا إلى حلول مستدامة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم".

جاء ذلك، خلال تعليق معاليها على الجلسة الشبابية للطلبة الإماراتيين التي عقدت في القنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك الأمريكية بعنوان «تعزيز قدرات الشباب على إحداث تأثير إنساني»، على هامش فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي شارك فيه وفد رسمي رفيع من الدولة ، حيث قدّم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة الإمارات حول إنجازاتها ومبادراتها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- الشباب والعمل الإنساني.

حضر الجلسة المفتوحة مع الشباب عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، رئيس الوفد الدولة المشارك في أعمال المنتدى، وقال لوتاه مخاطباً الشباب الإماراتي في الجلسة: " تثق قيادة دولة الإمارات بقدرات وطاقات شبابنا، وتراهن عليهم، وتستمع لهم، ونحن اليوم في سباق مع العالم لتعزيز قدراتنا وتطوير ذاتنا، وفئة الشباب ركيزة أساسية في مبادرات الحكومة وسياساتها في مختلف المجالات".

وتابع لوتاه : "دوركم كبير في العمل الإنساني وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، ولكلٍ منكم إمكانيات هائلة وقوة عظيمة للمساهمة في تسريع تنفيذ الأهداف العالمية، وقد أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات لتمكين الشباب الإماراتي في مجالات العمل الإنساني محلياً وعالمياً ولتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة برنامج القيادات الشابة لأهداف التنمية المستدامة رسمياً خلال أسبوع الأهداف العالمية إكسبو 2020 بهدف تمكين الشباب في الدولة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات ليكون لهم دور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكوين جيل متميز من القادة الشباب القادر على تعزيز الشراكة بين الشباب على النطاقين المحلي والدولي وتبادل الأفكار والمساهمة بفاعلية في المنصات العالمية الخاصة بالاستدامة، ومشاركة قصص النجاح للعالم بهدف نقل التجارب الإماراتية الرائدة في مجال التنمية المستدامة.

وقال: "لكل منكم دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة مجتمعاتنا وأنتم من خيرة شباب الدولة، نتطلع لرؤيتكم في أفضل المراتب وأعلاها بما يخدم دولتنا الحبيبة والعالم أجمع".

- رُسُل الإمارات.

وشاركت في اللقاء سعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام للدولة في نيويورك، والتي تحدثت للشباب قائلة: "دولة الإمارات متميزة في كل شيء، وتمضي بتوجيهات قيادتها الرشيدة نحو ترسيخ مكانتها المرموقة يومياً على الخريطة العالمية، وهي تعتمد بشكل كبير على طاقة الشباب في متابعة مسيرتها نحو الخمسين القادمة لتكون في مصاف دول العالم. لدى شباب الإمارات الكثير ليقدموه، حيث نتوقع منهم تعزيز التواصل العالمي لنقل رسالة الإمارات في السلام والتعايش والمحبة للعالم، وبجدكم واجتهادكم ومثابرتكم، تحملون مسؤولية كبيرة للغاية تجاه الدولة وثقتنا بكم كبيرة للمساهمة الفعّالة في مسيرة التنمية المستدامة، عبر استثمار وقتكم ومعرفتكم وشغفكم للعمل على رفع اسم الدولة عالياً".

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