حاكم أم القيوين: كلمة رئيس الدولة تؤكد الحرص على استقرار الإمارات والمضي في مسيرة البناء

المصدر: وام

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أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الخيرة، والتي جاءت لتؤكد الحرص على الحفاظ على استقرار دولة الإمارات والمضى قدما في مسيرة البناء نحو مستقبل مزدهر للإمارات.

وأكد سموه في تصريحات له أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة جاءت في إطار حرص سموه على مواصلة هذه المسيرة الخيرة في البناء وترسيخ دعائم التنمية وتعزيز وتنويع مصادر الاقتصاد الذي يعتبر المحور الاستراتيجى، وترسيخ مبادىء وأسس التلاحم الوطني والإنساني في الدولة لتصبح الإمارات من أفضل الدول من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: " أننا نعاهد صاحب السمو رئيس الدولة على الاستمرار على النهج والمضي قدما في مسيرة البناء نحو مستقبل مشرق للدولة ".

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن ما جاء فى كلمة صاحب السمو رئيس الدولة يؤكد من جديد أن القيادة الرشيدة للدولة تضع ضمن مسؤوليتها تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل ، ومضاعفة الجهود لرفعة مكانة الدولة ومكتسباتها .

وأشاد بما تضمنته كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والتي استلهم سموه خلالها من رؤى وأرث الآباء المؤسسين رسالة ملهمة لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة .

ودعا سموه الله العلي القدير أن يوفق صاحب السمو رئيس الدولة وأن ينعم عليه بالصحة والعافية وأن يوفقه في قيادة دولة الإمارات نحو مستقبل مزدهر .

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