رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة إلى معالي إليزابيت بورن رئيسة وزراء الجمهورية الفرنسية.

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