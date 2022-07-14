مسؤولون في دبي: حافز لتحقيق المزيد من الإنجازات

المصدر: دبي- البيان

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أكد مسؤولون في دبي أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحفزنا لمواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، التي تعلي راية الدولة، وتعزز دورها القيادي إقليمياً وعالمياً.

دور محوري

أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يضع أبناء الإمارات في قلبه ونصب عينيه، ويحرص على تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل.

وقال: إن صاحب السمو رئيس الدولة، جدد في الكلمة التي وجهها إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، التأكيد على الدور المحوري لأبناء الإمارات، الذين وقفوا إلى جانب قيادتهم، وبذلوا الغالي والنفيس لرفعة دولة الإمارات، وأن شعب الإمارات أثبت أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.

كلمة ملهمة

وقال أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جاءت لتؤكد على جملة من الثوابت الإماراتية، حيث أكد سموه على النهج الثابت لقيادة وحكومة الإمارات لجهة أن الإنسان وتطويره يقع على رأس سلم أولوياتها، وأن هذا النهج مستمر ولن يتغير وسيبقى المعيار لرسم الخطط ونجاحها، وهو أمر ليس بجديد على نهج قيادتنا الرشيدة ويشهد بإنجازاتها على هذا الصعيد القاصي والداني، حيث أصبح واقع المواطن الإماراتي مضرباً للمثل في سعي أي دولة لإسعاد شعبها، كما أكد سموه أن شعب الإمارات أثبت قبل الاتحاد وبعده، وفي كل المراحل الصعبة أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.

ووصف جلفار الكلمة بالملهمة، التي أنارت وأوضحت العديد من النقاط المحورية، مؤكداً أن كلمة سموه حافز قوي من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية، التي ترفع راية الإمارات خفاقة في كافة المحافل الإقليمية والعالمية.

وقال سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: عبر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال كلمته عن الاستدامة والازدهار والتقدم، بما يعود بالخير الوفير على الإمارات وشعبها، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم على نطاق أشمل.

وأضاف: إن تطلعات صاحب السمو رئيس الدولة تنبثق من ملازمته الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، وكشف عن نموذج استثنائي من القيادة، التي تتخذ من الإنسان محور اهتمامها، ومنطلق رؤيتها، لحفز المواطنين رجالاً ونساء للإسهام في رفعة الوطن وتقدمه باستمرار، والوصول بها إلى أعلى مستويات الريادة.

وتابع: بفضل هذه الرؤى والاستراتيجيات تقدمت دولة الإمارات بخطى راسخة في مجالات متنوعة وشاملة، وأصبح لدى الإمارات برنامج فضاء وطني متكامل، وآخر للطاقة المتجددة، فضلاً عن العديد من برامج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

خطاب تاريخي



واعتبر هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي الخطاب التاريخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دليلاً عميقاً على حرص سموه الدؤوب على مصلحة الوطن والحفاظ على منجزاته ومكتسباته، التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية على أيدي الآباء المؤسسين، مشيراً إلى أن كلمة سموه اتسمت بالعمق والشفافية المطلقة، وركزت على أهمية تنمية واستثمار الكوادر البشرية حفاظاً على مكتسبات الوطن.

رعاية

قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي: إن قيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضع أبناء الإمارات على قمة أولوياتها، وتضع سعادة المواطن ورعايته في مقدمة اهتماماتها، وتجعله الأساس لكل الخطط في مسيرتها نحو المستقبل.

وأشار عبد الله الفلاسي إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة رسخ مكانة المورد البشري في دولة الإمارات، وجدد تأكيده على أن المورد البشري هو أهم الموارد التي تمتلكها دولة الإمارات، وأنه ثروة متميزة.

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