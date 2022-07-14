كلمة رئيس الدولة شريان حياة ودافع للبذل والعطاء

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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شكلت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شريان حياة ودافعاً لمزيد من البذل والعطاء. وأعربت عائشة محمد يوسف عن سعادتها بأنها ابنة هذا الوطن المعطاء الذي ارتفع اسمه في المحافل العالمية بفضل قيادة الإمارات الرشيدة.

وقالت: «إن كلمات سموه، حفظه الله، تمثل الشريان الرئيسي للحياه لكل مواطن ومقيم... وكلمات شمس تشرق في كل يوم لنا ودافع للبذل والعطاء».

من جانبها أفادت هنادي طلب أحمد بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسير على خطى الأب المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهذا ما أكدته كلمته التي خاطب فيها الشعب بفكر راسخ لمواصلة بناء الدولة والمستقبل الواعد.

أما سارة يوسف المرزوقي، فقالت إنها تشعر بالفخر بأنها ابنة الإمارات وازداد فخرها بعدما استمعت إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى حديثه الأبوي المليء بالمشاعر والنصائح الفريدة.

وتابعت: «يملؤنا الفخر بهذا القائد الاستثنائي الذي لم يبخل علينا بوقته واهتمامه ورعايته في كل الظروف والأوقات، لقد استمعنا لخطته التنموية التي تصب في مصلحتنا ومصلحة الدولة، وكيف تحدث عن اقتصاد الإمارات وعن وضع الدولة الاقتصادي والموارد البشرية والمادية وركز على أهمية الإنسان ودوره في الخطة التنموية.

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