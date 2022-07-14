قائد شرطة الشارقة يطلع على مشروع بيت الطفل «كنف»

المصدر: الشارقة – البيان

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استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمقر القيادة صباح أمس وفداً من إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، برئاسة هنادي صالح اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل، وثريا عبدالله المرزوقي تنفيذي أول مبادرات وأنشطة، وحصة الجروان سكرتيرة تنفيذية، والخبير البريطاني المؤسس لبيت الطفل في المملكة المتحدة اندرو مورلي وبحضور العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم الدكتورة رقية محمد المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة.

في بداية اللقاء استعرضت إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والتي تقوم بالإشراف على المشروع نبذة عن بيت الطفل (كنف) تحت شعار «ليعود آمناً»، الذي وجّهت بتأسيسه في شهر أبريل من العام 2020م، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بهدف توحيد إجراءات حماية الأطفال ضحايا الإساءات الجسدية والجنسية وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي ليكون أول بيت للطفل في العالم العربي والمنطقة.

تطبيقات

وناقش الاجتماع أبرز الممارسات الرائدة والتطبيقات العالمية في مجال حماية الطفل، والمسؤوليات المشتركة للشركاء، متضمنة تصوراً واضحاً لخط سير حماية الطفل والإجراءات التي سيمر بها بتواجد جميع الجهات المختصة في إمارة الشارقة. وقال اللواء سيف الزري الشامسي خلال اللقاء: إن شرطة الشارقة حريصة على توفير الدعم المناسب للمشروع، والذي سيحقق رسالته الإنسانية السامية المتمثلة في حماية خصوصية الأطفال وحفظ حقوقهم.

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