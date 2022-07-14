رئيس الدولة يثمّن جهود السعودية لإنجاح موسم الحج

المصدر: أبوظبي - وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، التهاني بعيد الأضحى المبارك - خلال اتصال هاتفي - مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وخادم الحرمين الشريفين عن تمنياتهما للبلدين دوام الخير والازدهار، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على الأمة الإسلامية بالعزة والرفعة والرخاء. كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح موسم الحج لهذا العام، مثمناً الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.

مناسبة

من جهة أخرى، تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، والدكتور مصطفى الكاظمي عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الشقيقين دوام الخير، ومزيداً من الازدهار، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية ودولها بالعزة والرخاء، وعلى العالم أجمع بالأمن والاستقرار.

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