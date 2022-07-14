خليفة بن محمد: رؤية متكاملة لمسيرة مئوية الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس رؤية متكاملة لمسيرة مئوية الإمارات، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة النهوض بالوطن والمواطن.

وقال: إن الكلمة المتلفزة لسموه تضمنت مجموعة من المحاور المهمة، والنقاط المفصلية، تحمل في طياتها رسائل واضحة ملؤها الأمل والطموح في مستقبل زاهر بالعمل الإنساني والخيري، وأن الإمارات لن تتوانى دوماً في مد يد العون للمجتمعات، وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم.

وأضاف: إن ما جاء في كلمة سموه يؤكد أن القيادة الرشيدة تبذل أقصى الطاقات لخدمة شعب الإمارات، ضمن رسالة واضحة، ورؤية اقتصادية شاملة، تدير مشهداً مطمئناً للمستقبل، وتبشّر بالتفاؤل من أجل صنع القرار وتحمل المسؤوليات، وتسريع تقديم الخدمات بجودة عالية.

وذكر أن دولة الإمارات حققت إنجازات على الصعيد الدولي، وكانت ولا تزال مؤثرة في الأحداث الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أن تركيز صاحب السمو رئيس الدولة على مشاركة المجتمع، الرؤى المستقبلية يدل على أهمية الانطلاق مع المسيرة التنموية، والثوابت الوطنية، بما يصب في نقل الإمارات إلى مرحلة جديدة، تنعكس بالتأكيد في سبيل النهوض بالوطن.

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