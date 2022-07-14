حاكم عجمان: كلمة رئيس الدولة أكدت أن مسيرة الإمارات ماضية نحو غاياتها

المصدر: عجمان ـ وام

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قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكدت أن مسيرة الإمارات المباركة ماضية نحو تحقيق كل أهدافها وغاياتها وحفظ الإنجازات وصون المكتسبات، وذلك بكل إيمان وعزم وثبات بحكمة قيادتنا الرشيدة التي تملك رؤية واضحة وسديدة ونهجاً قويماً ورباطاً وثيقاً بين الشعب وقادته.

وثمن سموه الكلمة الطيبة التي وجهها صاحب السمو رئيس الدولة إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والتي عبّرت عن حاضرنا البهي والمستقبل الواعد الذي تتطلع إليه الأجيال مع بداية الخمسين الثانية من عمر الاتحاد الروح التي تسري في وجدان كل الأمة والحبل المتين الذي يجمعنا ويشد بعضنا.

وأضاف حاكم عجمان أن كلمة سموه أكدت الاستمرارية في نهج الاتحاد ومسيرة النماء والقيم الإماراتية الوطنية ومبادئ المؤسسين الكبار، رحمهم الله، وقائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأن المرحلة القادمة سنمضي فيها انطلاقاً من نقطة النجاح التي حققتها دولة الإمارات وصولاً إلى أعلى المراتب العالمية في شتى المجالات.

وقال سموه إن التناغم والتآلف بين قادة الإمارات وشعبها ينعكس للعالم أجمع من خلال كلمة صاحب السمو رئيس الدولة التي خاطب فيها إخوانه حكام الإمارات وأبناءه وبناته من الشعب العزيز وجميع المقيمين على أرض الوطن، مؤكداً نبل القيم التي يؤمن بها سموه وأصالته العربية والإسلامية عبر حرصه على التواصل المباشر مع أبناء شعبه.

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