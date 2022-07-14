محاكم دبي تختتم «إعداد وتأهيل قضاة الغد»

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي التطبيقات العملية لبرنامج «إعداد وتأهيل قضاة الغد» من خلال تنفيذ مجموعة من ورش العمل تولى تقديمها القاضي طارق يعقوب الخياط، قاضي تمييز، وذلك لتأهيل المنتسبين في البرنامج من مديري الدعوى في إدارة إعداد الدعاوى على كتابة الأحكام القضائية وتزويدهم بمعلومات قانونية وقضائية عملية عن كتابة الأحكام ومدى أهمية البيانات المدرجة في الحكم.

وأفاد عبدالواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، أن تطبيق التدريبات العملية في نهاية البرنامج كان له أثر كبير في تطور مهارات وقدرات المتدربين، وأسهم في رفع مقدار المخزون العلمي مع الفهم المعرفي لدى المتدربين عن طبيعة عمل القاضي، حيث تضمن البرنامج 3 مراحل بدأت من عام 2019. وقد تنوع تنفيذ الدورات القانونية والقضائية للبرنامج في عام 2020.

كما استكمل البرنامج مسيرته في العام الذي يليه بتنفيذ دورات إدارية وقانونية وقضائية، إضافة إلى عمل زيارات لجهات خارجية مرتبطة بالعمل القضائي، منها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

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