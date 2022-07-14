قادة الرياضة: كلمات محمد بن زايد ترسم مستقبل الوطن

المصدر: دبي، أبوظبي، الفجيرة- فائز بجبوج، ياسر قاسم، محمد فضل، وإيهاب زهدي

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أجمع قادة الرياضة في الإمارات، ومجتمع الرياضيين على أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترسم مستقبل الوطن، وتبعث الطمأنينة في قلوب المواطنين.

وأكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن التوجيهات السامية والكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هي نبراس مضيء لمجتمع الإمارات في جميع الجوانب، مضيفاً:

«نتطلع من خلال مسؤوليتنا في الجانب الرياضي العمل بروح عالية على تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل لدعم المكاسب، وسنقوم بناء على التوجيهات الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة بالمزيد من الجهود لتحقيق أهداف القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «جاءت كلمات صاحب السمو رئيس الدولة حاملة كل السرور لشعب دولة الإمارات والمقيمين علي أرضها راسمة خريطة مفعمة بالأمل لنهضة اقتصادية وازدهاراً تنموياً، اليوم ترسخ دولة الإمارات مكانتها من جديد، وندشن عصراً ذهبياً لبناء الإنسان ونشر السلام والخير للبشرية كافة».

المواطن أولاً

وقال ناصر اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس نادي الفجيرة إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريص على راحة المواطنين، قائلاً: نحن محظوظون باهتمام سموه، وتخصيصه لخطابه عن المواطن، وسموه دائماً ما يضع المواطن أولاً، ويعتبره سنداً وأساساً لتقدم الدولة وتطويرها مستقبلاً. وأشار اليماحي إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدولة يضع مستقبل الأجيال القادمة نصب عينيه، ويدعو لمضاعفة الجهود وتسخير الشباب، وأن يوفر للعنصر المواطن سبل الحياة الكريمة، وتقديم الصورة الجيدة لمستقبل الإمارات.

بهجة

ومن جانبه أكد اللواء طيار المتقاعد عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أدخلت السرور ونشرت البهجة في قلوب جميع أبناء شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، فهي تدشن مرحلة جديدة من نهضة الوطن وريادته.

وأشار اللواء الهاشمي إلي أن كلمات صاحب السمو رئيس الدولة أكدت أن بناء الإنسان يتصدر أجندة الخمسين المقبلة، واليوم فإن دولة الإمارات ترسم ملامح المستقبل بسواعد أبنائها وعقولهم النيرة والمبدعة، مضيفاً: كلمات سموه حفلت بالطاقات الإيجابية لجميع أبناء وبنات الوطن، كما أن التنوع والتسامح والتعايش الحضاري كان حاضراً في الكلمة، فالإمارات نموذج ملهم للعالم وعاصمة للتسامح.

استراتيجية

أما العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو فأشاد بخطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقال في تصريح لـ«البيان»: الخطاب فيه تأكيد للتقاليد الراسخة في التواصل بين القيادة والشعب، ورسم بشفافية ومصداقية نهج المرحلة المقبلة الضامن لاستمرارية الإنجازات.

ونوه بأن سموه رسم استراتيجية مستقبلية لدولة الإمارات، كما أن سموه شدد على أن «سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه».

إثلاج للصدور

ومن ناحيته أكد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة أن راحة وسعادة المواطن أمر راسخ منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال: أثلج رئيسنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الصدور من خلال كلمته إلى شعبه.

وأضاف: «يبقى الشعب دائماً وأبداً العمود الفقري للوطن، والخير في أبناءه وسواعدهم، وهو ما أكد عليه صاحب السمو رئيس الدولة في كلمة لأبناء الوطن، مع التأكيد على دور الدولة في الاستمرار في إرساء التسامح والدعوة إلى السلام والوسطية والاعتدال». وتابع قائلاً: « صاحب السمو رئيس الدولة وجّه رسالة مهمة بأن الدول تبنى بسواعد مواطنيها.

ومن هنا ركز سموه على التفكير في بناء المستقبل، واستمرارية حرص الإمارات على مواكبة متطلبات العصر والأمور الحديثة، ومواصلة تأسيس الأجيال للمستقبل، وكلنا يقين بأن القيادة الحكيمة ستظل دائماً حريصة على دعم أبنائها وتطويرهم».

تهنئة

وهنأ خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، شعب دولة الإمارات والمقيمين في الدولة، بالكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً على أن مناسبة عيد الأضحى المبارك أضحت عيدين بكلمات سموه الغالية، وهي امتداد لنهج القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقال: إن تركيز سموه على توفير راحة وسعادة المواطن نبع من كونه أساس منهج قيادة الدولة التي يبادلها شعب الإمارات الحب والامتنان نظير الاهتمام، الذي يجده المواطن والمقيم معاً، وأشار الجرمن إلى الارتباط الأصيل بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ومن خلال ذلك أصبحت الإمارات من الدول التي يشار لها بالبنان في العالم أجمع، وقال: إن شعب الإمارات محظوظ بقيادته الرشيدة التي ظلت تبذل الغالي والنفيس من أجل سعادته في كافة المجالات.

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