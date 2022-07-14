ولي عهد رأس الخيمة: عهد جديد من النماء والازدهار لوطننا الغالي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بالكلمة، التي وجهها، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي كانت إيذاناً بانطلاقة قوية نحو مستقبل أكثر إشراقاً ورخاء لدولة الإمارات وشعبها الوفي والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: إن كلمة سموه أسست لعهد جديد من النماء و الازدهار لوطننا الغالي، في ظل القيادة الرشيدة المعطاءة سيراً صوب خمسين جديدة بخطى ثابتة، ملؤها الثقة في غد مفعم بالإنجازات والنجاحات في إطار منظومة العمل الوطني تعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة.

ونوه سموه بما تضمنته كلمة صاحب السمو رئيس الدولة من إشادة بالجهود الخالدة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أجل قيام دولة الاتحاد، ونهج المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي واصل مسيرة البناء والرخاء سيراً على نهج زايد الخير حماية للمكتسبات وصوناً للمنجزات وتحقيقاً لرفاه شعب دولة الإمارات.

وأكد سموه في ختام تصريحاته أن كلمة سموه دعوة صادقة من قائد الوطن لأبناء شعبه لمزيد من العمل والجد والاجتهاد للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز جاهزية الإمارات للمستقبل تحقيقاً للأهداف الوطنية ومن أجل مزيد من الإنجازات والنجاحات.

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