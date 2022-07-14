أحمد بن سعيد: كلمة تاريخية ترسم مستقبل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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رفع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة الكلمة التي وجهها صاحب السمو رئيس الدولة إلى شعب الإمارات، واصفاً سموه إياها بـ«التاريخية». ودوّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على حسابه الرسمي عبر «تويتر»، أمس: «يطيب لي أن أهنئ صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على كلمته التاريخية التي ترسم ملامح مستقبل دولتنا وأساسه الإنسان وسعادته ومستقبل أبنائه».

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