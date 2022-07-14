ولي عهد عجمان: كلمة رئيس الدولة عبّرت عن مشاعر القائد والوالد تجاه شعبه وأبنائه

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، استعرضت بكل وضوح وشفافية منهج دولة الإمارات ورؤاها وتطلعاتها لعقود مقبلة مليئة بالعمل والإنجاز للوصول بدولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة.

وقال سموه في تصريحات له إن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة عبّرت عن مشاعر القائد والوالد تجاه شعبه وأبنائه وحرصه على مصالحهم، وهي بكل المقاييس كلمة استثنائية استشرافية لقيادة حكيمة تميزت بالصدق والوضوح زادت الاطمئنان ورسّخت القناعات وحفّزت الطاقات للسير تحت قيادته لنهضة دولتنا وإسعاد شعبنا والمقيمين على أرضنا.

وأعرب سموه عن سعادته بما جاء في كلمة صاحب السمو رئيس الدولة والتي عبّرت عن شعب دولة الإمارات حاضراً ومستقبلاً وشكلت أساساً وخارطة طريق علينا الاسترشاد بها للوصول إلى غاياتنا وطموحاتنا.

وأضاف ولي عهد عجمان أن هذه الكلمة أكدت أن صاحب السمو رئيس الدولة قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة، وأن الإمارات بقيادته ماضية نحو المزيد من التقدم والازدهار منفتحة على العالم تعمل من أجل السلام والاستقرار وإشاعة روح التعاون والتضامن وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين دون النظر إلى جنس أو دين أو عرق، وإكمال مسيرة تميزها وعطائها التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد وبنى نهضتها الشيخ خليفة، طيب الله ثراهما، لنمضي نحو حقبة جديدة مزدهرة من مسيرة دولتنا التي بدأها المؤسسون منذ خمسين عاماً، مستشرفين آفاق المستقبل نحو المئوية في ظل قيادتنا الرشيدة.

وجدد سمو ولي عهد عجمان العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمواصلة مسيرة الإنجاز والتطور لوطننا الغالي وشعبه الكريم.

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