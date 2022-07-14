قرقاش: خطاب التعزيز تأكيد للتقاليد الراسخة في التواصل بين القيادة والشعب

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن خطاب التعزيز الذي وجهه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى مواطني الإمارات والمقيمين فيها، تأكيد للتقاليد الراسخة في التواصل بين القيادة والشعب، فقد رسم سموه بشفافية ومصداقية، نهج المرحلة المقبلة، الضامن لاستمرارية الإنجاز، والانطلاق بطموح نحو مستقبل مزهر.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «خطاب التعزيز الذي وجهه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، تأكيد للتقاليد الراسخة في التواصل بين القيادة والشعب، فقد رسم سموه بشفافية ومصداقية، نهج المرحلة المقبلة، الضامن لاستمرارية الإنجاز والانطلاق بطموح نحو مستقبل مزهر».

وأضاف معاليه: «خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، جسّد روح الاتحاد، ونجاحها منذ التأسيس في فضاءات النهضة والتقدم، وحمل في ثناياه أُسس مرحلة جديدة طموحة للبناء والتحديث، محورها المواطن المنتمي، والمنتج والمبدع، والمواكب للعلم والتكنولوجيا، سعياً لترسيخ مسيرة التفوق والتنافسية». وتابع معاليه:

«الأمل والتفاؤل والطموح الذي حمله خطاب الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، فيه رسالة واضحة، أن الإمارات ماضية نحو أهدافها وتطلعاتها بقوة وعزيمة وانفتاح، وإيمان سموه بجيل الشباب وقدراته وهمته، هو الرهان على المستقبل، مسؤوليتنا المشتركة، الحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية وتعزيزها».

وقال معاليه: «أكد الخطاب على سياسة الإمارات الخارجية في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والقائمة على مبادئ راسخة، في صدارتها سيادة وأمن الإمارات، وتعزيز السلام والتعاون بين الشعوب، والعمل من أجل رفاهها، في إطار من الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل، بما يضمن مستقبل الأجيال المقبلة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز