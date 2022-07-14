شما بنت محمد آل نهيان: الإمارات قبلة للباحثين عن سمو القيم الإنسانية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: «أضاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته الطريق نحو مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يستند على التطور العلمي والتكنولوجي ولطالما اهتم سموه بالعملية التعليمية ودورها في بناء أجيال إماراتية ذات قدرات خاصة لتحقق رؤيته حين أشار أن أهم ثروة لدينا هي الثروة البشرية».

وأوضحت أن سموه أكد على ضرورة الحفاظ على القوة والرسوخ الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية والعمل على تقويته وتعظيمه من خلال التنويع وعقد شراكات فاعلة مع العالم من حولنا كل ذلك يعطينا رؤية واضحة لمستقبل الوطن فيعمق فينا الشعور بالأمن والأمان والطمأنينة التي طالما كانوا هدفاً لقيادتنا الرشيدة منذ بناء الدولة. ولفتت إلى أن دولة الإمارات ستظل قبلة للباحثين عن نموذج التعايش والسلم والحضارة وسمو القيم الإنسانية والذي أكد عليها سموه في كلمته.

وقالت: «شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فكما عهدناك دائماً صمام أمان لهذا الوطن وأباً لكل إنسان مقيم على أرضه الطيبة»

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